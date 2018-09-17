У «Борисполі» затримано громадян Туреччини із підробленими документами



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Зона митного та паспортного контролю в аеропорту

Іноземців повернуто зворотними рейсами

У суботу, 15 вересня, в аеропорту «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби виявили двох іноземців з підробленими документами. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Здійснюючи перевірку документів пасажирів, що прибули з Афін, прикордонники викрили громадянина Туреччини, який на контроль пред’явив повністю підроблений паспортний документ громадянина Словенії», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у суботу ввечері під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул –Київ» один із іноземців надав на перевірку прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» службовий паспортний документ, який викликав у правоохоронців сумніви щодо його дійсності. Як виявилось, у документі дійсно була змінена сторінка із установчими даними.

Щодо громадян, яких буде повернуто зворотними рейсами, до Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Нагадаємо, 13 вересня під час оформлення пасажирів одного з рейсів, що прибув в пункт пропуску «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Таджикистану, який розшукувався за здійснення терористичної діяльності.