Кличко про результати виборів: це велика честь і великий аванс



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За попередніми даними, за Віталія Кличка проголосували понад 50% киян

Віталій Кличко вважає великим успіхом, що за шість років не втратив довіру киян

Мер Києва Віталій Кличко подякував киянам за підтримку на виборах міського голови та наголосив, що понад 50% голосів виборців – це показник того, що столиця змінюється і рухається в правильному напрямку. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

«Я дякую за підтримку виборцям і тим людям, хто пишуть добрі слова і побажання одужання. Щодо виборів. Такий результат – для мене велика честь і велика відповідальність. Понад 50% підтримки після того, як я шість років працюю мером столиці, – це показник довіри киян до тих змін, що відбуваються в Києві. Показник того, що столиця змінюється і рухається в правильному напрямку», – сказав Кличко.

«І я вдячний і вважаю успіхом, що не втратив довіру людей, та розумію, що це – і великий аванс. Тому продовжуємо працювати над перетвореннями в столиці заради комфорту киян і розвитку нашого міста. Бо, окрім виборів, на яких була зосереджена увага, у нас багато інших викликів: боротьба з пандемією, захист здоров'я і життя людей, підтримка соціально незахищених киян, підтримка нашої економіки та бізнесу. Тож попереду багато роботи. І ми до неї готові», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

Також кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах.

Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.