У «Борисполі» оголосили евакуацію через пожежу (оновлено)



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В аеропорту помилково спрацювала сигналізація про евакуацію

У залі прильотів Міжнародного аеропорту «Бориспіль» оголосили евакуацію через пожежу. Про це Громадському радіо повідомив адвокат Олег Тарасенко, який годину тому прилетів з Берліна.

Він додав, що біля терміналу бачив пожежну машину.

«Ми пройшли прикордонний контроль, і почалися оголошення про те, що в приміщенні виникла пожежа, на багатьох мовах, і — «просимо вас покинути приміщення». Всі вийшли, ніхто не панікував, не бігав, і до того ж на вулиці побачили одну пожежну машину — на той момент, коли сідали в автобус», — повідомив він.

Речниця аеропорту «Бориспіль» Тетяна Ярош повідомила Громадському радіо телефоном, що пожежі в аеропорту немає. Чи були в терміналі оголошення про евакуацію та чому біля нього стояла пожежна машина, вона відповісти не змогла.

«Навіщо вам ця інформація? Аби розколихнути подію, зробити якусь новину сенсаційну? Я просто не розумію. Я не в терміналі, і я вам можу сказати, що до мене ця інформація не надходила. Я можу звернутися, але думаю, що мені більше не дадуть інформацію, тому що пожежі не було і евакуювати когось немає потреби. Добре, протягом 5 днів ми вам відповімо», — сказала вона.

Перший заступник гендиректора аеропорту «Бориспіль» Євген Дихне телефоном надавати коментарі журналістам відмовився.

Ярош пізніше уточнила, що в аеропорту помилково спрацювала сигналізація про евакуацію, приїхали рятувальники, але пожежі не було. Евакуацію також не проводили.