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    У «Борисполі» виявлено підроблені документи у п’ятьох іранців

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    У «Борисполі» виявлено підроблені документи у п’ятьох іранців

    Іноземці з фальшивими документами намагались потрапити до Дюссельдорфа та Лондона

    Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення контрольних заходів виявили підроблені та чужі документи у громадян Ірану.

    Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, п’ятеро іранців прямували транзитом через Україну. Двоє з них мали намір за допомогою підробок потрапити до Дюссельдорфа.

    «Проте, прикордонники такий намір викрили в пункті пропуску «Бориспіль». Охоронці кордону встановили, що громадяни використовують чужі закордонні паспорти громадян Франції, які придбали у Стамбулі за 1500 тисячі доларів США. Крім цього, охоронці кордону в одного з іноземців виявили повністю підроблену ID-карту громадянина Франції», - йдеться в повідомленні.

    Ще двох громадян Ірану, які використовували для своєї подорожі частково підроблені паспорти громадян Франції виявили у цьому ж пункті пропуску. Прикордонниками встановлено, що закордонні документи іноземці придбали у Стамбулі за 2000 тисячі доларів США і, використовуючи підробку, також мали намір потрапити до Дюссельдорфа.

    А ще одного «шукача кращого життя» виявили прикордонники в пункті пропуску «Бориспіль» при спробі використати для перельоту закордонний паспорт громадянина Великобританії, що не належав особі пред’явнику. Охоронці кордону з’ясували, що чоловік прямував на рейс «Стамбул-Лондон», а паспорт, який йому не належав придбав також у Стамбулі за 2000 тисячі доларів США. Під час фільтраційних заходів іранець розповів, що свій дійсний закордонний паспорт громадянина Ірану він знищив.

    Усіх подорожувальників вже у найближчий час буде відправлено зворотними рейсами.

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