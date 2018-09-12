У «Борисполі» застрягли 150 пасажирів рейсу до Барселони



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Авіакомпанія Yanair неодноразово затримувала рейси з України

Авіакомпанія Yanair повідомила, що виліт затримується на 16 годин

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» у день вильоту пасажирам чартерного рейсу №5301 Київ-Барселона авіакомпанії Yanair повідомили, що їхній виліт затримується на 16 годин.

Про це ТСН повідомили самі пасажири.

«Виліт був запланований на 12 ночі, а перенесений на четверту дня. У нас пропадає цілий день, адже тільки ввечері він прилетить. На рейс вимушені чекати близько 150 пасажирів — цілий Boeing. І це вже не вперше: у липні таке відбувалося, у серпні Yanair також у Барселону не вилітав, але 16-годинна затримка вперше», — розповів один із пасажирів.

Він також зазначив, що жодних коментарів щодо затримки ні авіаперевізник, ні туроператор поки не надавали.

Крім того, за словами пасажира, на 13 годин також затримані рейси до Тель-Авіва та Хургади. Про це теж повідомляється на сайті аеропорту.

«Увечері телефонували туроператору JoinUP, там сказали, що нічого невідомо, просили телефонувати вдень. В авіакомпанії ніхто не бере трубку», — зазначив співрозмовник.

У прес-службі аеропорту «Бориспіль» ТСН повідомили, що причини затримки не мають стосунку до роботи аеропорту, а були наслідком змін графіку авіаперевізниками Bravo та Yanair.

Раніше у «Борисполі» авіарейс ВAY 2081 до турецького Бодрума затримали на добу.