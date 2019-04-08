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    У «Борисполі» затримали турка, який летів до Парижа з чужим паспортом

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    У «Борисполі» затримали турка, який летів до Парижа з чужим паспортом

    Іноземець використав закордонний паспорт громадянина Туреччини, виданий на ім’я іншої людини

    У Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили іноземця, який надав на перевірку документи, що йому не належать.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «Громадянин Туреччини мав намір потрапити до Парижа. Для подорожі іноземець використав закордонний паспорт громадянина Туреччини, виданий на ім’я іншої людини. Обманути пильність прикордонників у пункті пропуску «Бориспіль» іноземцю не вдалося», - йдеться в повідомленні.

    Прикордонники чужий документ вилучили і заборонили чоловіку в’їзд на територію України терміном на три роки та повернули його зворотним рейсом назад.

    Нагадаємо, 19 березня в аеропорту «Бориспіль» виявили особу, відносно якої відбулось спрацювання бази даних Інтерпол із завданням – арешт. Як з'ясувалось, громадянина США розшукували правоохоронні органи Нідерландів.

    3 квітня у «Борисполі» затримали іноземця, який намагався підкупити прикордонника.

    Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль іноземці
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