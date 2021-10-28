У Броварах люди з камінням і димовими шашками штурмують мерію (фото, відео)

Правоохоронці застосували до мітингувальників сльозогінний газ

У четвер, 28 жовтня, під стінами міськради у Броварах доволі напружена атмосфера. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За попередніми даними, група мешканців села Княжичі намагалася потрапити до сесійної зали, але їх туди не пустили, і вони вирішили брати будівлю штурмом, використовуючи каміння та димові шашки.

Протестувальники вимагають скасування генерального плану для їхнього села.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, на місці події публічний порядок забезпечують працівники поліції Броварщини, поліції діалогу та полку поліції особливого призначення.

Щоб припинити порушення публічного порядку поліцейські застосували сльозогінний газ.

На одного з активних учасників групового порушення громадського порядку поліція склала адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції продовжують забезпечувати публічний порядок та безпеку.