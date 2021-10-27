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    Вибух у Броварах: стали відомі деталі надзвичайної події (фото)

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    Стався вибух установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу&nbsp; - Вибух у Броварах: стали відомі деталі надзвичайної події (фото)
    Стався вибух установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу 
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на заводі

    Правоохоронці Броварського району Київщини встановлюють причини вибуху на території виробничого цеху одного з підприємств у Броварах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, 27 жовтня о 00:42 години до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталося руйнування стіни та загорання алюмінієвої пудри.

    На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Броварського районного управління поліції та працівники ДСНС, які локалізували пожежу.

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    Вибух у Броварах: стали відомі деталі надзвичайної події (фото)
    Вибух у Броварах: стали відомі деталі надзвичайної події (фото)
    Вибух у Броварах: стали відомі деталі надзвичайної події (фото)

    Із людей ніхто не постраждав.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

    Правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх причин і обставин події, слідчі дії тривають.

    Раніше у соцмережі з'явились повідомлення про потужний вибух у Броварах

    Теги: Національна поліція України вибух кримінал завод Київщина
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    Вибух у Броварах: стали відомі деталі надзвичайної події (фото)