У будинку на Лісовому масиві сварка сусідів закінчилася різаниною



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Поліцейські затримали чоловіка за ножове поранення киянина

У будинку на вулиці Кубанської України в Деснянському районі Києва сталося ножове поранення місцевого мешканця. Повідомлення про це надійшло до чергової частини Деснянського управління поліції. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами потерпілого, під час сварки у тамбурі багатоповерхівки наглядно знайомий вдарив його ножем у живіт. Під час проведення оперативно розшукових заходів правоохоронці протягом доби встановили особу нападника.

«Ним виявився місцевий мешканець, 1990 року народження, раніше не судимий. Він зізнався у скоєному правопорушенні», – повідомив начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Під час перевірки свідчень та на підставі зібраних фактів слідчі за погодженням з місцевою прокуратурою № 3 повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у квартирі на проспекті Оболонському у Києві чоловік пограбував жінку, приставивши до її шиї ніж.