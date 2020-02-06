На Оболоні рецидивіст приставив жінці ніж до шиї і пограбував (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці вилучили у злочинця розкладний ніж Фото: Нацполіція

Злочинець переховувався у товариша на Київщині

У квартирі на проспекті Оболонському у Києві чоловік пограбував жінку. Про це жінка повідомила на спецлінію 102. Вона заявила, що знайомий під погрозою ножа відібрав у неї гроші та мобільний телефон. На адресу виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Потерпіла розповіла, що до неї завітав чоловік, із яким вона нещодавно познайомилась. Проте, під час спілкування на кухні він раптом приставив до її шиї розкладний ніж і почав вимагати гроші та цінності.

«Отримавши 1600 гривень та мобільний телефон, чоловік вибіг із квартири. Жінка спробувала його затримати, але зловмисник її вдарив та втік у невідомому напрямку. У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили особу зловмисника. Далі спільно зі співробітниками управління карного розшуку столичного главку поліції та Голосіївського управління затримали його на Київщині, де він переховувався у свого знайомого», - повідомив начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Затриманим виявився 28-річний уродженець Запоріжжя, неодноразово судимий за розбої та грабіж.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території столиці.