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    У будівлі столичного вузу ділки організували готель

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    Під готель здавалися&nbsp;приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну - У будівлі столичного вузу ділки організували готель
    Під готель здавалися приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну

    Прокуратура повернула державі приміщення університету, які незаконно використовувалися під готель

    За позовом Київської місцевої прокуратури №6 суд зобов`язав товариство звільнити приміщення Київського національного університету технологій і дизайну, які незаконно використовувались у комерційних цілях.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва

    Встановлено, що приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну, які розташовані на території Печерського району Києва та є державною власністю, протягом тривалого часу незаконно, без жодних правових підстав, використовувались товариством під готель.

    Зважаючи на грубе порушення закону, місцева прокуратура звернулась до Господарського суду на захист інтересів держави з вимогою про звільнення приміщення гуртожитку.

    Рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги прокуратури задоволені у повному обсязі.

    Як повідомлялося, раніше вжитими Київською місцевою прокуратурою №3 заходами забезпечено виконання судових рішень про повернення територіальній громаді права власності на 2 квартири у Деснянському районі Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень.

    Також Київською місцевої прокуратурою №7 завершено слідство та скеровано до суду обвинувальний акт у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння злочинною групою об’єктами нерухомості на території Києва, а також грошовими коштами від їх продажу в особливо великих розмірах.

    прокуратура Київ суд нерухомість вуз готель
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