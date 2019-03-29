У Центрах адмінпослуг починають видавати водійські права і номери на авто



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Послугу запускають у ЦНАПах Печерського, Дарницького та Святошинського районів

У Центрах надання адміністративних послуг Печерського, Дарницького та Святошинського районів розпочнуть видачу посвідчення водія та номерних знаків на авто. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час прямого ефіру на телеканалі «Київ».

Він зазначив, що сьогодні у Києві працює Міський центр надання адміністративних послуг та 10 районних, а також 3 їх територіальні підрозділи. Прийом ведуть більше 300 адміністраторів. Через ЦНАП надається більше 150 видів послуг.

«Найбільш популярні серед населення адміністративні послуги: реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, реєстрація права власності на нерухоме майно, реєстрація місця проживання особи, оформлення та видача паспорта громадянина України, оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон», – розповів Поворозник.

За його словами, з кінця 2018 року запущену нову адмінпослугу – видачу посвідчення водія та номерних знаків на авто. Наразі послугу запускають у районних ЦНАПах: із п’ятниці (29 березня) – у Центрі надання адміністративних послуг Печерського району, а протягом місяця – у Дарницькому та Святошинському районах.

Він також нагадав, що з 11 березня 2019 року у столиці свідоцтво про народження дитини можна отримати не лише у відділі ДРАЦС або у пологовому будинку, а й через ЦНАПи.

«Тепер батьки новонародженого одночасно з отриманням свідоцтва про народження дитини можуть зареєструвати місце проживання малюка, оформити документи на отримання соціальної допомоги при народженні та отримати закордонний паспорт для малюка», – зауважив Поворозник.