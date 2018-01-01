У центрі Києва запрацював новий світлофорний об’єкт

На вулиці Богдана Хмельницького

На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у постійному режимі введено в експлуатацію новий світлофорний об'єкт. Про це інформують в Департаменті транспортної інфраструктури, повідомляє «Главком». «Міська влада продовжує будувати нові світлофорні об'єкти в центральній частині міста, щоб підвищити безпеку



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На вулиці Богдана Хмельницького

На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у постійному режимі введено в експлуатацію новий світлофорний об'єкт.

Про це інформують в Департаменті транспортної інфраструктури, повідомляє «Главком».

«Міська влада продовжує будувати нові світлофорні об'єкти в центральній частині міста, щоб підвищити безпеку дорожнього руху в умовах інтенсивного трафіку. Сьогодні 371 світлофорний об'єкт з наявних 637 підключено до автоматизованої системи керування дорожнім рухом. Це дозволить влаштувати так звані «зелені хвилі» – роботу світлофорів у координованому режимі, що підвищить пропускну здатність вулично-дорожньої мережі», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

Нагадаємо, що при КП «Київдорсервіс» функціонує Центр вдосконалення організації дорожнього руху, що забезпечує роботу центрального пункту управління автоматизованою системою керування дорожнім рухом (АСКДР) на 124 перехрестях міських доріг, де рух транспорту та пішоходів регулюється світлофорами. Центр є майданчиком для вирішення головних питань щодо вдосконалення безпеки дорожнього руху в столиці.