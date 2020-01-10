У Києві «кульгає» набір інспекторів із паркування



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Зарплата інспекторів із паркування не влаштовує людей

Інспекція з паркування у Києві працює над збільшенням штату інспекторів.

Про це начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Дмитро Рахматуллін розповів «Сьогодні».

«Зараз нам вдалося їх набрати загалом 25 осіб, хоча, за штатом має бути 100. І це тільки щоб наводити порядок в центрі Києва. Щоб охопити інспекторами все місто, нам потрібно набрати близько 350 осіб. Тоді це буде ефективно і продуктивно по всьому місту. У кожному районі Києва повинен з'явитися свій відділ інспекторів, залежно від завантаженості району», - повідомив він.

Рахматуллін зазначив, що набір інспекторів «кульгає», оскільки людей не влаштовують умови праці.

«Щоб стати інспектором, у людини має бути вища освіта, і вона повинна скласти тести для держслужбовців, бути готовим до роботи з великим об'ємом документів, ну і, звичайно, стійкість до стресів, оскільки йому доведеться спілкуватися з нервовими водіями. Багатьох такі вимоги просто лякають, та й зарплата не влаштовує», - розповів він.

До недавнього часу зарплата інспекторів становила до 15 тисяч гривень. Рахматуллін повідомив, що 1-2 місяці тому вдалося знайти можливість і збільшити зарплату інспекторам до 20 тисяч гривень.

Як повідомлялося, у планах столичної влади значно збільшити вартість парковки.