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    У Києві «кульгає» набір інспекторів із паркування

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    У Києві «кульгає» набір інспекторів із паркування

    Зарплата інспекторів із паркування не влаштовує людей

    Інспекція з паркування у Києві працює над збільшенням штату інспекторів.

    Про це начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Дмитро Рахматуллін розповів «Сьогодні».

    «Зараз нам вдалося їх набрати загалом 25 осіб, хоча, за штатом має бути 100. І це тільки щоб наводити порядок в центрі Києва. Щоб охопити інспекторами все місто, нам потрібно набрати близько 350 осіб. Тоді це буде ефективно і продуктивно по всьому місту. У кожному районі Києва повинен з'явитися свій відділ інспекторів, залежно від завантаженості району», - повідомив він.

    Рахматуллін зазначив, що набір інспекторів «кульгає», оскільки людей не влаштовують умови праці.

    «Щоб стати інспектором, у людини має бути вища освіта, і вона повинна скласти тести для держслужбовців, бути готовим до роботи з великим об'ємом документів, ну і, звичайно, стійкість до стресів, оскільки йому доведеться спілкуватися з нервовими водіями. Багатьох такі вимоги просто лякають, та й зарплата не влаштовує», - розповів він.

    До недавнього часу зарплата інспекторів становила до 15 тисяч гривень. Рахматуллін повідомив, що 1-2 місяці тому вдалося знайти можливість і збільшити зарплату інспекторам до 20 тисяч гривень.

    Як повідомлялося, у планах столичної влади значно збільшити вартість парковки.

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