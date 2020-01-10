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    У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів на 230 млн грн

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    Під час обшуків&nbsp;з незаконного обігу вилучено 650&nbsp;тис.&nbsp;грн необлікованої готівки - У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів на 230 млн грн
    Під час обшуків з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн необлікованої готівки

    Група осіб надавала послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій

    Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.

    Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

    «Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та/чи придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які слугували їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами», - розповіли у ДФС.

    За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн необлікованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних та транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.

    Триває слідство.

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