​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика

На час зйомок будуть внесені зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту

У Києві заборонили рух транспорту центральними вулицями через зйомки відеоролика. Заборона діятиме щодня з 05:00 до 23:00 до 18 липня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«17-18 липня з 05:00 до 23:00 заборонять рух транспорту центральними вулицями через проведення зйомок відеоролика. Підписане розпорядження Київської міської державної адміністрації №1571«, - йдеться в повідомленні.

Так, відсьогодні, 16 липня, діє заборона руху транспорту на вулиці Ігорівській (у кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братської).

Також 17 липня діятиме заборона руху на вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької), вулиці Рейтарській (у кварталі від вулиці Золотоворітської до вулиці Стрілецької) та вулиці Стрілецькій (у кварталі від вулиці Ярославів Вал до пров. Георгіївського); 18 липня - навколо площі Івана Франка, вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської) та вулиці Станіславського.

На час зйомок будуть внесені зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними вулицями.

Що за ролик зніматимуть - не повідомляють.