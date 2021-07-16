У Харкові зіштовхнулися трамваї, постраждала жінка (фото)

Один трамвай протаранив інший ззаду, спровокувавши ДТП

З місця дорожньо-транспортної пригоди медики швидкої допомоги забрали одну пасажирку

У Харкові на вулиці Москалевській зіткнулися трамваї, через що постраждала пасажирка. Про це інформує місцеве видання «Об’єктив», посилаючись на пресцентр патрульної поліції в Харківській області.

З місця дорожньо-транспортної пригоди медики швидкої допомоги забрали одну пасажирку.

Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група. Судячи з усього, один трамвай протаранив інший ззаду.

Додамо, що на Житомирщині патрульні затримати п’яного водія-утікача з допомогою стада корів.

А в Івано-Франківську хлопчик завадив викраденню людини. 12-річний Микола викликав поліцію, бо став очевидцем викрадення людини.

Також у місті Яготин на Київщині 41-річний водій автомобіля Opel Ascona не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, після чого автівка врізалась у колонку автозаправної станції. На місці події прибули поліцейські та слідчі Бориспільського районного управління поліції.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 16 липня, на трасі Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода.

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