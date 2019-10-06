У центрі Києва горіла стоматологічна клініка (фото)



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Рятувальники за годину ліквідували пожежу у стоматологічній клініці Фото: ДСНС

Під час пожежі в приміщенні був завідувач клініки та охоронець

5 жовтня ввечері сталася пожежа на вул. Шота Руставелі, 26 у Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:49.

«На місце події було негайно направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, пожежа виникла у 5-поверховому житловому будинку на першому поверсі в приміщенні стоматології. Під час пожежі в приміщенні був завідувач філії та охоронець, які повідомили про пожежу в Службу порятунку «101» та вийшли на вулицю», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 18:48 пожежу на площі 50 кв. м було локалізовано, а о 19:05 ліквідовано.

На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 43 чоловіки особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Як повідомлялося, 4 жовтня сталася пожежа у магазині на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.