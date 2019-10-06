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    У центрі Києва горіла стоматологічна клініка (фото)

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    Рятувальники за годину ліквідували пожежу у стоматологічній клініці - У центрі Києва горіла стоматологічна клініка (фото)
    Рятувальники за годину ліквідували пожежу у стоматологічній клініці
    Фото: ДСНС

    Під час пожежі в приміщенні був завідувач клініки та охоронець

    5 жовтня ввечері сталася пожежа на вул. Шота Руставелі, 26 у Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:49.

    «На місце події було негайно направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, пожежа виникла у 5-поверховому житловому будинку на першому поверсі в приміщенні стоматології. Під час пожежі в приміщенні був завідувач філії та охоронець, які повідомили про пожежу в Службу порятунку «101» та вийшли на вулицю», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 18:48 пожежу на площі 50 кв. м було локалізовано, а о 19:05 ліквідовано.

    На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 43 чоловіки особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

    Як повідомлялося, 4 жовтня сталася пожежа у магазині на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.

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