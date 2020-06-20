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    У центрі Києва горить будівля «Київпроекту»: відео

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    У центрі Києва горить будівля &laquo;Київпроекту&raquo; - У центрі Києва горить будівля «Київпроекту»: відео
    У центрі Києва горить будівля «Київпроекту»
    Фото: Тарас Семенюк / Facebook

    Наразі перекрита дорога на вулиці Богдана Хмельницького

    У Києві на вулиці Богдана Хмельницького біля метро Театральна сталося займання у висотній офісній будівлі «Київпроекту». Палають поверхи між 9 та 12.

    Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.

    На місці перебувають щонайменше 5 машин швидкої допомоги та 8 пожежних машин.

    Працюють приблизно 20 людей особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Згідно з інформацією Telegram-каналу Kyiv Live, вогонь охопив три поверхи – з 9 по 11-ий. Площа пожежі – 150 кв. м.

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    У центрі Києва горить будівля «Київпроекту»: відео
    У центрі Києва горить будівля «Київпроекту»: відео
    Фото: Тарас Семенюк / Facebook

    Наразі рятувальники ситуацію не коментують, пожежу продовжують гасити. Перекрита вулиця Богдана Хмельницького біля станції метро Театральна.

    В результаті пожежі вже утворилися затори.

    Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 5 червня, сталася пожежа в магазині на вул. Маршала Малиновського, 9 в Оболонському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в магазині на площі 20 кв. м.

    У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Було встановлено, що загорілася частина дерев’яного житлового будинку. В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.

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