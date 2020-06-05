Вночі на Оболоні горів магазин (фото)



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Загорання виникло на площі 20 кв. м Фото: ДСНС

Причина виникнення пожежі у магазині з’ясовується

У ніч на п’ятницю, 5 червня, сталася пожежа в магазині на вул. Маршала Малиновського, 9 в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:19.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в магазині на площі 20 кв. м. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Вже о 00:42 пожежу було локалізовано, а о 00:53 ліквідовано.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.