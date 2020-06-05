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    Новини

    Вночі на Оболоні горів магазин (фото)

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    Загорання виникло на площі 20 кв. м - Вночі на Оболоні горів магазин (фото)
    Загорання виникло на площі 20 кв. м
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення пожежі у магазині з’ясовується

    У ніч на п’ятницю, 5 червня, сталася пожежа в магазині на вул. Маршала Малиновського, 9 в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:19.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в магазині на площі 20 кв. м. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вже о 00:42 пожежу було локалізовано, а о 00:53 ліквідовано.

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    Вночі на Оболоні горів магазин (фото)
    Вночі на Оболоні горів магазин (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники магазин
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