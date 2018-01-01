У центрі Києва іномарка протаранила три авто, два дерева і зупинку (відео)
- Сьогодні, 17:03
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Водій КІА та його пасажирка після ДТП поводилися неадекватно
Сьогодні, 1 січня, на площі Льва Толстого у центрі Києва сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль марки КІА протаранив три інші автомобілі, збив два дерева і протаранив зупинку громадського транспорту.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«ДТП в Києві на Льва Толстого: неадекватний водій КІА розбив авто, два дерева і зупинку громадського транспорту... Його дама грубіянила і заважала зйомці», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автомобіль КІА на високій швидкості протаранив три автомобілі, збив два дерева і зупинився, упершись у зупинку громадського транспорту, пошкодивши її конструкції.
Нетвереза пасажирка автівки поводилася дуже зухвало і була дуже незадоволена зйомкою на місці ДТП.
«Водієві 1991 р.н. раптово стало дуже зле, а батько скоріше сховав зім'ятий номерний знак КІА, АА3334НХ», - повідомляє журналісти з місця події.