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    У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)

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    ДТП сталася на бульварі Лесі Українки - У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП сталася на бульварі Лесі Українки

    Поки правоохоронці оформляли ДТП, потерпілий пішов за пивом

    У неділю, 2 вересня, на бульварі Лесі Українки, 2 у Києві сталася ДТП з постраждалими: Great Wall Hover збив пішохода на світлофорі.

    Аварія трапилася близько 20:25. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами свідків, автомобіль рухався в бік Бессарабської площі. Водій їхав на зелений сигнал світлофора, а пішохід перебігав проїжджу частину. У цей момент сталося зіткнення.

    Водій-іноземець до останнього намагався уникнути зіткнення і зупинитися, але, на жаль, не вдалося. Очевидці викликали «швидку» і патрульних. Медики відвезли потерпілого в лікарню, проте він не отримав серйозних травм і через деякий час повернувся на місце події.

    Поки правоохоронці оформляли ДТП, потерпілий пішов за пивом.

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    У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)
    У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)
    У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)
    У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)
    У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Подробиці події встановить слідство. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.

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