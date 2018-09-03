У центрі Києва іноземець на Great Wall збив пішохода (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП сталася на бульварі Лесі Українки

Поки правоохоронці оформляли ДТП, потерпілий пішов за пивом

У неділю, 2 вересня, на бульварі Лесі Українки, 2 у Києві сталася ДТП з постраждалими: Great Wall Hover збив пішохода на світлофорі.

Аварія трапилася близько 20:25. Про це повідомляє Інформатор.

За словами свідків, автомобіль рухався в бік Бессарабської площі. Водій їхав на зелений сигнал світлофора, а пішохід перебігав проїжджу частину. У цей момент сталося зіткнення.

Водій-іноземець до останнього намагався уникнути зіткнення і зупинитися, але, на жаль, не вдалося. Очевидці викликали «швидку» і патрульних. Медики відвезли потерпілого в лікарню, проте він не отримав серйозних травм і через деякий час повернувся на місце події.

Поки правоохоронці оформляли ДТП, потерпілий пішов за пивом.

Подробиці події встановить слідство. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.