У центрі Києва підпалили Lexus: опубліковано фото
- Сьогодні, 00:47
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У машину кинули «коктейль Молотова»У Києві на вулиці Омеляновича-Павленка, 11 підпалили авто.
На місце події прибула швидка допомога, працюють пожежники та поліцейські. Рятувальники ліквідували пожежу.
Патрульні на місці кажуть, що причини загоряння встановить експертиза.
За словами очевидців, у машину кинули «коктейль Молотова».
Рятувальники повідомили, що ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 21 лютого в Обсерваторному провулку в центрі Одеси згорів позашляховик Lexus RX-400, який належить депутату від БПП Петру Іонову.
7 лютого у місті Берегове Закарпатської області депутату з парламентської фракції Блок Петра Порошенка Віктору Саєнко підпалилипозашляховик.
Джерело: Громадське