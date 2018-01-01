У центрі Києва підпалили Lexus: опубліковано фото

У машину кинули «коктейль Молотова»

У Києві на вулиці Омеляновича-Павленка, 11 підпалили авто. На місце події прибула швидка допомога, працюють пожежники та поліцейські. Рятувальники ліквідували пожежу. Патрульні на місці кажуть, що причини загоряння встановить експертиза. За словами очевидців, у машину кинули «коктейль Молотова». Рятувальники повідомили, що ніхто не