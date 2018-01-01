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    У центрі Києва підпалили Lexus: опубліковано фото

    У машину кинули «коктейль Молотова»
    У Києві на вулиці Омеляновича-Павленка, 11 підпалили авто. На місце події прибула швидка допомога, працюють пожежники та поліцейські. Рятувальники ліквідували пожежу. Патрульні на місці кажуть, що причини загоряння встановить експертиза. За словами очевидців, у машину кинули «коктейль Молотова». Рятувальники повідомили, що ніхто не
    • Сьогодні, 00:47
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    У машину кинули «коктейль Молотова»

    У Києві на вулиці Омеляновича-Павленка, 11 підпалили авто.

    На місце події прибула швидка допомога, працюють пожежники та поліцейські. Рятувальники ліквідували пожежу.

    Патрульні на місці кажуть, що причини загоряння встановить експертиза.

    За словами очевидців, у машину кинули «коктейль Молотова».

    Рятувальники повідомили, що ніхто не постраждав.

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    У центрі Києва підпалили Lexus: опубліковано фото
    У центрі Києва підпалили Lexus: опубліковано фото
    У центрі Києва підпалили Lexus: опубліковано фото

    Нагадаємо, у ніч на 21 лютого в Обсерваторному провулку в центрі Одеси згорів позашляховик Lexus RX-400, який належить депутату від БПП Петру Іонову. 

    7 лютого у місті Берегове Закарпатської області депутату з парламентської фракції Блок Петра Порошенка Віктору Саєнко підпалилипозашляховик. 

    Джерело: Громадське

    пожежа Київ автомобіль рятувальники
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