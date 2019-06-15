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    На Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната

    • Розсилка
    На Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната
    Фото: od.npu.gov.ua

    Неподалік паркану, виявлені сліди, попередньо від вибуху гранати РГД-5

    У ніч на суботу на подвір’ї приватного будинку в селищі Лиманському на Одещині стався вибух, попередньо, вибухнула граната, постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Одеської області.

    «Почувши гучний звук, схожий на вибух, до поліції зателефонував власник оселі. На місце виїхала слідчо-оперативна група підрозділу, вибухотехніки та кінологи. На подвір'ї, неподалік паркану, виявлені сліди, попередньо від вибуху гранати РГД-5», - повідомили у поліції.

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    Вилучені з місця події осколки, змиви з воронки та рештки щебеню направлені на експертизу.

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    На Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната
    На Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната
    На Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната
    На Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната
    На Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната
    Фото: od.npu.gov.ua

    Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Державного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Проводяться заходи, щодо встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення.

    Як повідомлялось, в Одесі СБУ викрила організоване угруповання торгівців зброєю.

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