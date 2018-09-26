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    Новини

    У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа

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    <span>Ліквідовано пожежу на вул. Жилянській</span> - У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа
    Фото: ГУ ДСНС у м.Київ
    Ліквідовано пожежу на вул. Жилянській

    Наразі інформація про постраждалих ще встановлюється

    У центрі Києва на вулиці Жилянській спалахнула відселена будівля. Пожежа була настільки масштабна, що ліквідовувати її приїхали аж 10 авто і 35 рятувальників.

    Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у м.Київ.

    «По вулиці Жилянська 51/49 сталась пожежа у двоповерховій відселеній будівлі, її вже ліквідовано», — розповіли в прес-службі ДСНС.

    За словами співрозмовника, виклик надійшов у середу о 19:41.

    «Локалізовано пожежу о 20:33 на площі 80 кв. м. О 20:38 пожежу було ліквідовано. Задіяно 10 одиниць техніки і 35 осіб особового складу. Причини пожежі встановлюються», — заявили у прес-службі.

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    У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа
    У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа
    У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа
    Фото: ГУ ДСНС у м.Київ

    У ДСНС зазначили, що наразі інформація про постраждалих ще встановлюється.

    «Наразі інформація про постраждалих не надходила», — повідомили рятувальники.

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