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    Вдерлися до будинку, коли господарі спали. Під Києвом затримали рецидивістів (фото, відео)

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    Один із грабіжників&nbsp;&ndash;&nbsp;28-річний житель Сумської області - Вдерлися до будинку, коли господарі спали. Під Києвом затримали рецидивістів (фото, відео)
    Один із грабіжників – 28-річний житель Сумської області
    Фото: Нацполіція

    Крадії вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності та відбували покарання в місцях позбавлення волі

    У селищі Ворзель невідомі особи вночі вдерлися до будинку і викрали документи, гроші, цінні речі, а також ключі від автівки BMW. Зловмисники знехтували навіть тим, що господарі у цей час спали – лиходії нишпорили по будинку та забирали усе, що знаходили. Після скоєного чоловіки втекли на автомобілі, який належав господарям будинку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Працівник управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції знайшли викрадене авто у селі Софіївська Борщагівка, однак номерні знаки належали іншому автомобілю, власник якого у березні повідомив до поліції про їх викрадення.

    Правоохоронці провели низку розшукових заходів, зокрема відпрацювали камери відеоспостереження, та встановили місцезнаходження та особи викрадачів. Ними виявились 40-річний мешканець Київщини та 28-річний житель Сумської області, які вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності та відбували покарання в місцях позбавлення волі.

    За місцем їх проживання поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили викрадені речі, а також низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок.

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    Вдерлися до будинку, коли господарі спали. Під Києвом затримали рецидивістів (фото, відео)
    Вдерлися до будинку, коли господарі спали. Під Києвом затримали рецидивістів (фото, відео)
    Вдерлися до будинку, коли господарі спали. Під Києвом затримали рецидивістів (фото, відео)

    Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст.185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує ув’язнення до восьми років з конфіскацією майна.

    Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території столичної області.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування злочинець
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