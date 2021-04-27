Вдерлися до будинку, коли господарі спали. Під Києвом затримали рецидивістів (фото, відео)

Крадії вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності та відбували покарання в місцях позбавлення волі

У селищі Ворзель невідомі особи вночі вдерлися до будинку і викрали документи, гроші, цінні речі, а також ключі від автівки BMW. Зловмисники знехтували навіть тим, що господарі у цей час спали – лиходії нишпорили по будинку та забирали усе, що знаходили. Після скоєного чоловіки втекли на автомобілі, який належав господарям будинку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівник управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції знайшли викрадене авто у селі Софіївська Борщагівка, однак номерні знаки належали іншому автомобілю, власник якого у березні повідомив до поліції про їх викрадення.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів, зокрема відпрацювали камери відеоспостереження, та встановили місцезнаходження та особи викрадачів. Ними виявились 40-річний мешканець Київщини та 28-річний житель Сумської області, які вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності та відбували покарання в місцях позбавлення волі.

За місцем їх проживання поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили викрадені речі, а також низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст.185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує ув’язнення до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території столичної області.