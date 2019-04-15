У церкві на Київщині горіла трапезна (фото)



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Горіло приміщення трапезної у церкві Фото: ДСНС

Причина виникнення пожежі у церкві встановлюється

У неділю, 14 квітня, сталася пожежа в Управлінні православної церкви Білоцерківської єпархії. Інформація про загоряння надійшла до оперативно – диспетчерської служби Білоцерківського району о 23:37.

До місця виклику було направлено чергові караули 3-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить приміщення трапезної на 2-му поверсі на площі 12 м кв.

Пожежу було локалізовано о 23:58 та повністю ліквідовано о 00:04.

Під час гасіння пожежі залучались 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) у Києві ліквідовано 168 пожеж.