У церкві на Київщині горіла трапезна (фото)
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Причина виникнення пожежі у церкві встановлюється
У неділю, 14 квітня, сталася пожежа в Управлінні православної церкви Білоцерківської єпархії. Інформація про загоряння надійшла до оперативно – диспетчерської служби Білоцерківського району о 23:37.
До місця виклику було направлено чергові караули 3-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить приміщення трапезної на 2-му поверсі на площі 12 м кв.
Пожежу було локалізовано о 23:58 та повністю ліквідовано о 00:04.
Під час гасіння пожежі залучались 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) у Києві ліквідовано 168 пожеж.