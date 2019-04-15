  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У церкві на Київщині горіла трапезна (фото)

    • Розсилка
    Горіло приміщення трапезної у церкві - У церкві на Київщині горіла трапезна (фото)
    Горіло приміщення трапезної у церкві
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення пожежі у церкві встановлюється

    У неділю, 14 квітня, сталася пожежа в Управлінні православної церкви Білоцерківської єпархії. Інформація про загоряння надійшла до оперативно – диспетчерської служби Білоцерківського району о 23:37.

    До місця виклику було направлено чергові караули 3-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить приміщення трапезної на 2-му поверсі на площі 12 м кв.

    Пожежу було локалізовано о 23:58 та повністю ліквідовано о 00:04.

    Під час гасіння пожежі залучались 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) у Києві ліквідовано 168 пожеж.

    Читайте також
    пожежа церква ДСНС Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ