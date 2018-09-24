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    У Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох сталкерів

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    Сталкери незаконно проникли у зону відчуження - У Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох сталкерів
    Фото: Нацполіція
    Сталкери незаконно проникли у зону відчуження

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

    24-річний киянин, 20-річни та 33-річний жителі Чернігівщини, а також 19-річний житель міста Луцьк поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Їх виявили поліцейські під час оперативно-профілактичного відпрацювання в районі відселеного м. Прип’ять та с. Залісся. 

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

    Стосовно даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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    У Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох сталкерів
    У Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох сталкерів

    Матеріали направлено до Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення. 

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