У Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох сталкерів



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Фото: Нацполіція Сталкери незаконно проникли у зону відчуження

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

24-річний киянин, 20-річни та 33-річний жителі Чернігівщини, а також 19-річний житель міста Луцьк поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Їх виявили поліцейські під час оперативно-профілактичного відпрацювання в районі відселеного м. Прип’ять та с. Залісся.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

Стосовно даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення.