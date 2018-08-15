У Чорнобильській зоні затримані сталкери-іноземці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримані іноземці

Поліція ініціювала скорочення терміну перебування затриманих громадян в Україні

За добу в Чорнобильській зоні поліцейські затримали двох сталкерів-іноземців. Про це інформує поліція Київської області.

За її даними, під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС в районі об’єкту «Чорнобиль – 2» було виявлено двох 25-річних громадян Польщі, які незаконно проникли на територію поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції.

У відношенні правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Також поліція звернулася з поданням до Іванківського відділу Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування зазначених громадян на території України.

На початку серпня двоє жителів Києва 18 та 22 років незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції