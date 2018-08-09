У зоні ЧАЕС поліція виявила чергових сталкерів
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Розсилка
Двох сталкерів було виявлено поблизу відселеної Прип’яті
Двоє жителів Києва 18 та 22 років незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.
Двох сталкерів було виявлено поблизу відселеного міста Прип’ять.
Відносно правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Нагадаємо, у липні у зоні відчуження ЧАЕС було затримано дві групи сталкерів – трьох киян 24, 25 та 25 років поблизу відселеного села Розсоха та двох 20-річних молодиків із Києва та Сум біля КПП «Дитятки».