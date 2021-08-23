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    У цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць (фото)

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    У результаті стрілянини отримав пошкодження автомобіль - У цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць (фото)
    У результаті стрілянини отримав пошкодження автомобіль
    Фото: Нацполіція

    У результаті стрілянини один із чоловіків отримав травму

    22 серпня під час вистави пересувного цирку в м. Васильків у Київській області між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць. В результаті конфлікту сталась стрілянина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль «Наган» та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно.

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Наразі обидва учасники конфлікту затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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    У цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць (фото)
    У цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць (фото)
    У цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць (фото)

    Правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

    Нагадаємо, 18 серпня на вулиці Новаторів у Дніпровському районі Києва невідомі пострілом у голову вбили молодого чоловіка

    Теги: Національна поліція України зброя Київщина стрілянина
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    У цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць (фото)