У цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць (фото)

У результаті стрілянини один із чоловіків отримав травму

22 серпня під час вистави пересувного цирку в м. Васильків у Київській області між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць. В результаті конфлікту сталась стрілянина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль «Наган» та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі обидва учасники конфлікту затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

Нагадаємо, 18 серпня на вулиці Новаторів у Дніпровському районі Києва невідомі пострілом у голову вбили молодого чоловіка