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У Дарницькому районі Києва триватиме слідчий експеримент із стріляниною. Рух транспорту буде обмежено

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Дарницькому районі Києва триватиме слідчий експеримент із стріляниною. Рух транспорту буде обмежено
На лівому березі столиці ДБР проводитиме слідчий експеримент
фото з відкритих джерел

9 березня ДБР проводитиме слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки

Сьогодні, 9 березня 2023 року,  у Дарницькому районі Києва Державне бюро розслідувань проводитиме слідчий експеримент із застосуванням стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Проведення слідчої дії заплановано на території мікрорайону Осокорки, 9 березня у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та Садової 120 (мікрорайон Осокорки, Дарницький район).

Окрім того, Державне бюро розслідувань попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.

Просимо мешканців врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби.

Теги: ДБР Київ кримінал

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