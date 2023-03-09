У Дарницькому районі Києва триватиме слідчий експеримент із стріляниною. Рух транспорту буде обмежено

9 березня ДБР проводитиме слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки

Сьогодні, 9 березня 2023 року, у Дарницькому районі Києва Державне бюро розслідувань проводитиме слідчий експеримент із застосуванням стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Проведення слідчої дії заплановано на території мікрорайону Осокорки, 9 березня у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та Садової 120 (мікрорайон Осокорки, Дарницький район).

Окрім того, Державне бюро розслідувань попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.

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Просимо мешканців врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби.