Уряд оголосив найближчі дві суботи робочими



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На українців чекають чотири вихідні дні - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року включно

На новорічні свята українці відпочиватимуть вісім днів

В Україні наступні дві передноворічні суботи, 21 та 28 грудня, будуть робочими, зате громадяни зможуть відпочити одразу три дні безпосередньо перед Новим роком.

Як відомо, ще на початку цього року Кабінет міністрів оприлюднив постанову про перенесення двох робочих днів - 30 і 31 грудня (понеділок і вівторок) на суботу 21 та 28 грудня.

Отже, на українців чекають чотири вихідні дні - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року включно.

Вирішено перенести у 2020 році робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

Таким чином, на Різдво в українців буде чотири вихідні поспіль - 4, 5, 6 та 7 січня.

Крім того вихідним є Різдво Христове за григоріанським календарем - 25 грудня.

Як повідомлялося, на Софійській площі у Києві запрацював Різдвяний ярмарок (фото).

Нагадаємо, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

До відома, новорічні свята для українців триватимуть вісім днів.