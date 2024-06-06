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Диво чи марнотратство? Кияни обговорюють парклети у Деснянському районі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Диво чи марнотратство? Кияни обговорюють парклети у Деснянському районі (фото)
У Деснянському районі зʼявився новий парклет
фото: Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району

Виготовлення та облаштування екологічних вуличних меблів відбувається без залучення додаткових бюджетних коштів, зазначила Дарницька районна в місті Києві держадміністрація

У Деснянському районі Києва зʼявилися нові парклети. Простір із зеленими насадженнями облаштували вздовж просп. Червоної Калини у парку «Фестивальний» та на перехресті вулиць Драгоманова й Анни Ахматової. Кияни зраділи появі нових зелених зон у місті, проте зауважили, що владі варто більше перейматися якістю укриттів, тротуарами та вирішенням проблеми з електропостачанням. 

Як повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району, така зона дає можливість мешканцям відпочити у безпосередній близькості до зелених насаджень. 

Новий парклет на перехресті вулиць Драгоманова та Ахматової.
Новий парклет на перехресті вулиць Драгоманова та Ахматової.
фото Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, Facebook

Парклет або міні-парк, пояснюють озеленювачі, – це продовження тротуару, що забезпечує більше простору і зручності для знайомства, спілкування і відпочинку людей на свіжому повітрі.

 

«Виготовлення та облаштування екологічних вуличних меблів відбувається без залучення додаткових бюджетних коштів, силами наших озеленювачів. До того ж парклети створені з урахуванням вимог безбар’єрності», – зазначила Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація. 

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Виготовлення та облаштування екологічних вуличних меблів відбувається без залучення додаткових бюджетних коштів, силами районних озеленювачів
фото Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, КП УЗН Деснянського району, Facebook

У коментарях думки мешканців Києва розділилися: одні радіють новій зеленій зоні, інші зауважують, що перед її монтажем не зайвим було б полагодити дорожнє покриття довкола парклетів.

«От у нас народ, – нічим не догодиш! В усьому шукаємо один негатив. А як на мене,– це дуже прикрашає наші вулиці і робить місто зеленішим, зручнішим та кращим. Дякую», – написав український журналіст та політик Ігор Мірошниченко. 

Кияни дякують за благоустрій Троєщини
Кияни дякують за благоустрій Троєщини
скриншот коментарів

 

Диво чи марнотратство? Кияни обговорюють парклети у Деснянському районі (фото) фото 1
скриншот коментарів
Диво чи марнотратство? Кияни обговорюють парклети у Деснянському районі (фото) фото 2
Диво чи марнотратство? Кияни обговорюють парклети у Деснянському районі (фото) фото 3
скриншот коментарів
Диво чи марнотратство? Кияни обговорюють парклети у Деснянському районі (фото) фото 4
скриншот коментарів
Мешканці міста активно коментують створення нових зелених зон у Києві
Мешканці міста активно коментують створення нових зелених зон у Києві
скриншот коментарів

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками. Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», – додав мер міста. Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку. 

До слова, КМДА планує побудувати тунель з Оболоні на Троєщину. Тунель починатиметься з Великої Кільцевої на Оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро й дійде до житлового масиву Троєщина.

Маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км. Вихід із тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на Бровари, інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути Кільцеву дорогу навколо Києва.

Читайте також: Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s
Теги: благоустрій Київ

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