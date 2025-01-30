Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними

Пізно ввечері 30 січня Київ накрив густий туман. Видимість дуже слабка.

Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними.

За інформацією Гідрометцентру, у четвер, 30 січня, через територію України перемістився малоактивний атмосферний фронт і далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме.

Згідно з прогнозом погоди, у більшості областей вночі та вранці місцями очікується туман.

А найближчої ночі погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску зі слабким вітром з південних напрямків, що у більшості областей сприятиме утворенню туманів. Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.