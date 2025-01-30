Київ накрив густий туман
Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними
Пізно ввечері 30 січня Київ накрив густий туман. Видимість дуже слабка.
Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними.
За інформацією Гідрометцентру, у четвер, 30 січня, через територію України перемістився малоактивний атмосферний фронт і далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме.
Згідно з прогнозом погоди, у більшості областей вночі та вранці місцями очікується туман.
А найближчої ночі погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску зі слабким вітром з південних напрямків, що у більшості областей сприятиме утворенню туманів. Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.
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