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Київ накрив густий туман

Ірина Бура
glavcom.ua
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Київ накрив густий туман
Густий туман у Києві
фото: glavcom.ua

Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними

Пізно ввечері 30 січня Київ накрив густий туман. Видимість дуже слабка.

Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними.

Київ накрив густий туман фото 1

За інформацією Гідрометцентру, у четвер, 30 січня, через територію України перемістився малоактивний атмосферний фронт і далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме.

Київ накрив густий туман фото 2

Згідно з прогнозом погоди, у більшості областей вночі та вранці місцями очікується туман.

Київ накрив густий туман фото 3

А найближчої ночі погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску зі слабким вітром з південних напрямків, що у більшості областей сприятиме утворенню туманів. Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

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Теги: Київ Укргідрометцентр негода погода

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