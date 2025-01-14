В Ірпені жінка випала з вікна четвертого поверху житлового будинку (фото)
Жінка впала на дах аптеки, що розташована на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку
Сьогодні, 14 січня об 11:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпінь, на вул. Шевченка з вікна багатоповерхового будинку випала людина. Як повідомили у ГУ ДСНС в Київській області, до місця події виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
На місці рятувальники встановили, що на дах аптеки, що знаходиться на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку впала жінка 1960 року народження.
«За допомогою нош фахівці Служби порятунку транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Її ушпиталили до обласної лікарні з попереднім діагнозом: відкриті переломи кінцівок та імовіно, переломом хребта. Обставини даного випадку встановлюються правоохоронцями», – повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 19 листопада, у Дарницькому районі столиці 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки і загинув.
Раніше повідомлялося, що дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва. Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна. Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю – дівчинка не отримала серйозних травм.
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