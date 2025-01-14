В Ірпені жінка випала з вікна четвертого поверху житлового будинку (фото)

Жінка впала на дах аптеки, що розташована на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку

Сьогодні, 14 січня об 11:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпінь, на вул. Шевченка з вікна багатоповерхового будинку випала людина. Як повідомили у ГУ ДСНС в Київській області, до місця події виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

За допомогою нош фахівці Служби порятунку транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

На місці рятувальники встановили, що на дах аптеки, що знаходиться на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку впала жінка 1960 року народження.

Жінку ушпиталили до обласної лікарні з попереднім діагнозом: відкриті переломи кінцівок та імовіно, переломом хребта фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

«За допомогою нош фахівці Служби порятунку транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Її ушпиталили до обласної лікарні з попереднім діагнозом: відкриті переломи кінцівок та імовіно, переломом хребта. Обставини даного випадку встановлюються правоохоронцями», – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 19 листопада, у Дарницькому районі столиці 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки і загинув.

Раніше повідомлялося, що дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва. Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна. Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю – дівчинка не отримала серйозних травм.