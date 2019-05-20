У двох дитсадках Києва на малечу напали ворони (відео)



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З березня по червень ворони ведуть себе особливо агресивно, бо захищають свої гнізда

У дитячих садках Києва №56 і №768 на дітей напали ворони. У дошкільні установи довелося викликати рятувальників, щоб прибрати з дерев гнізда ворон, які з березня по червень поводяться особливо агресивно, захищаючи свої гнізда.

Про це стало відомо з сюжету телеканалу «Київ ТБ», який був розміщений на Youтube 17 травня 2019 року.

З сюжету випливає, що в двох столичних дитсадках на дітей напали ворони. Перший інцидент стався в дошкільному закладі № 56 у провулку Межовому Подільського району. Рятувальникам довелося прибрати з дерева вороняче гніздо, а пташенят, що перебували в ньому, передати волонтерам.

За словами журналістів «Київ ТБ», другий раз птиці атакували дітвору в дитсадку на вул. Ніколаєва (мова йде про дошкільний навчальний заклад №768 Деснянського району).

Автори сюжету нагадують, що з березня по червень ворони ведуть себе особливо агресивно, бо захищають свої гнізда.

Раніше повідомлялося, що у Києві почастішали напади ворон на людей.

Джерело: КиевVласть