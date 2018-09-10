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    У столичному хостелі виявлено тіло чоловіка

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    Хостел, у якому виявлено труп чоловіка - У столичному хостелі виявлено тіло чоловіка
    Фото: Інформатор
    Хостел, у якому виявлено труп чоловіка

    За словами слідчих, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не було

    У неділю, 9 вересня, в Києві за адресою Задорожний провулок, 5 виявили труп чоловіка. Він помер в одній з кімнат «Парк Хостела».

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, 28-річний чоловік приїхав з Рівного і проживав в 6-місній кімнаті вже тривалий термін. Вчора він прийшов додому і ліг спати. Цілий день в кімнаті нікого не було. Однак під вечір працівники хостелу виявили, що постоялець не дихає.

    Медики, які прибули за викликом, констатували смерть і викликали слідчо-оперативну групу. За словами поліції, зовнішніх слідів насильницької смерті не виявлено, чоловік не пив і не курив. Що стало причиною смерті - встановить слідство.

    На місці працювали медики, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

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    У столичному хостелі виявлено тіло чоловіка
    У столичному хостелі виявлено тіло чоловіка
    Фото: Інформатор

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    Київ смерть поліція чоловік готель
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