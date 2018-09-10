У столичному хостелі виявлено тіло чоловіка



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Фото: Інформатор Хостел, у якому виявлено труп чоловіка

За словами слідчих, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не було

У неділю, 9 вересня, в Києві за адресою Задорожний провулок, 5 виявили труп чоловіка. Він помер в одній з кімнат «Парк Хостела».

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, 28-річний чоловік приїхав з Рівного і проживав в 6-місній кімнаті вже тривалий термін. Вчора він прийшов додому і ліг спати. Цілий день в кімнаті нікого не було. Однак під вечір працівники хостелу виявили, що постоялець не дихає.

Медики, які прибули за викликом, констатували смерть і викликали слідчо-оперативну групу. За словами поліції, зовнішніх слідів насильницької смерті не виявлено, чоловік не пив і не курив. Що стало причиною смерті - встановить слідство.

На місці працювали медики, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 4 вересня конфлікт у столичній маршрутці закінчився вбивством.