На ремонті Русанівського каналу розікрали 1 млн грн: підрядник піде під суд



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Кошти з бюджету виділялись на капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції

Колишній посадовець заволодів майже 1 млн гривень столичного бюджету

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора підрядного підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у 2018 році з підрядним підприємством був укладений договір щодо капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції у Дніпровському районі столиці.

Однак задля приховання факту неналежного виконання робіт та подальшого заволодіння грошовими коштами, виділеними на ремонт каналу, колишній директор підрядного підприємства підписав акти про виконані роботи, достовірно знаючи, що відомості у них не відповідають дійсності.

Таким чином колишній посадовець заволодів майже 1 млн гривень столичного бюджету.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду для розгляду по суті.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в межах цього кримінального провадження Київською місцевою прокуратурою №3 також повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації у неналежному виконані своїх службових обов'язків, що потягнуло тяжкі наслідки.