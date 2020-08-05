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    У години пік станцію метро «Вокзальна» закриватимуть на вхід

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    У години пік станцію метро «Вокзальна» закриватимуть на вхід

    Через ремонт ескалаторів на «Вокзальній» можливе обмеження станції на вхід

    З 6 по 26 серпня на станції метро «Вокзальна» проводитиметься позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів. У зв’язку з цим у пікові години можливе обмеження (закриття) станції на вхід.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Зазначається, що такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки.

    «Перепрошуємо за тимчасові незручності! Розраховуємо на ваше розуміння!» - додали у метрополітен.

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    Загалом у Київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-8 років після пробігу до 150 тис. км.

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