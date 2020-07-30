В Києві екстремали стрибали з вагона метро: відео



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Жителі лівого берега столиці спостерігали, як на даху вагонів метро каталися троє хлопців

У Києві молоді люди стрибали в Дніпро прямо з даху вагона метро.

Відео опублікували очевидці в соцмережах.

«Чоловіки - це випадково вижилі хлопчики. Київ. Гідропарк. Цікаво, вони спливли?» - підписано відео очевидця.

Двоє молодих хлопців стрибнули у воду в районі Гідропарку прямо з даху вагона метро, а третій знімав те, що відбувається, на відео.

< blockquote cite = "https://developers.facebook.com/anatoliy.burbeza/videos/10219676954729203/" class = "fb-xfbml-parse-ignore" > & quot; чоловіки це випадково виживають мальчики & quot; Київ. Гідропарк. Інтересно, вони всплыли? Опубліковано Анатолій Burbeza Вівторок, 28 липня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що в київському метрополітені очевидці зняли на відео небезпечні розваги молодих людей.