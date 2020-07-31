У столиці біля метро облаштують шість перехоплюючих паркінгів (список)



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Так виглядає перехоплююча парковка у Києві на проспекті Бажана

Паркінги зможуть вмістити до 2 тисяч автомобілів.

Перехоплюючі паркінги відкриють біля шести станцій метро: «Видубичі», «Академмістечко», «Святошин», «Червоний Хутір», «Іподром», «Сирецька». Про це на брифінгу розповів очільник Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, перший паркінг на 193 місця біля метро «Видубичі» вже місяць функціонує, там встановлене освітлення, транспортне і пішохідне огородження, навігація, облаштовані 2 пішохідних переходи і дорожня розмітка. Також планують встановити 10 камер відеоспостереження. У середньому на паркінгу залишають 120-140 авто.

Голова розповів, що сьогодні вони тестують, чи користується попитом цей паркінг і як його ще потрібно допрацювати.

«Перехоплюючі паркінги зробимо на в’їздах у столицю за п’ятьма напрямками. Поблизу станцій метро «Академмістечко», «Святошин», «Червоний Хутір», «Іподром», «Сирецька». Загалом на них зможуть розміститися до 2 тисяч автомобілів», – розповів Віталій кличко.

У брифінгу зазначається, що міська влада за допомогою перехоплюючих паркінгів планує створити альтернативу для водіїв, щоб ті могли залишити авто і рухатися в місті на громадському транспорті. Це, на думку міської влади, зменшить затори і завантаженість центру столиці.

Нагадаємо, що за даними КМДА у Києві зареєстровані 1,2 мільйона авто, що в 3-4 рази перевищує кількість авто, на яку розрахована столиця.