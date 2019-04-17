У голови виборчої дільниці у Києві викрали печатку комісії



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Київська поліція встановлює особу, яка викрала печатку дільничної виборчої комісії

У закладі швидкого харчування на території Дарницького району невідома жінка поцупила у голови виборчої дільниці сумку з речами, серед яких була печатка ДВК.

До поліції із заявою звернулася пограбована голова виборчої дільниці. Потерпіла залишила свою сумку без нагляду.

На місці події слідчо-оперативна група належним чином задокументувала кримінальне правопорушення, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці вивчають відеозаписи внутрішніх та зовнішніх камер спостереження закладу харчування та встановлюють особу жінки, яка причетна до вчинення крадіжки.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.