У громадському транспорті з'являться новорічні квитки (фото)

«Київпастранс» презентував новий дизайн квитків для проїзду в громадському транспорті

На нових квитках у столичному громадському транспорті будуть зображені сніжинки. «Оновлюємо дизайн разових квитків для проїзду в наземному громадському транспорті. Вони стають не тільки більш захищеними від підробок, але і більш новорічними», - сказано в повідомленні прес-служби підприємства. Оновлені квитки громадського