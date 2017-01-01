  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У громадському транспорті з'являться новорічні квитки (фото)

    «Київпастранс» презентував новий дизайн квитків для проїзду в громадському транспорті
    На нових квитках у столичному громадському транспорті будуть зображені сніжинки. «Оновлюємо дизайн разових квитків для проїзду в наземному громадському транспорті. Вони стають не тільки більш захищеними від підробок, але і більш новорічними», - сказано в повідомленні прес-служби підприємства. Оновлені квитки громадського
    • Сьогодні, 19:23
    • Розсилка

    «Київпастранс» презентував новий дизайн квитків для проїзду в громадському транспорті

    На нових квитках у столичному громадському транспорті будуть зображені сніжинки.

    «Оновлюємо дизайн разових квитків для проїзду в наземному громадському транспорті. Вони стають не тільки більш захищеними від підробок, але і більш новорічними», - сказано в повідомленні прес-служби підприємства.

    Оновлені квитки громадського транспорту
    Оновлені квитки громадського транспорту

    Читайте також
    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ