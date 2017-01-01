У громадському транспорті з'являться новорічні квитки (фото)
- Сьогодні, 19:23
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«Київпастранс» презентував новий дизайн квитків для проїзду в громадському транспорті
На нових квитках у столичному громадському транспорті будуть зображені сніжинки.
«Оновлюємо дизайн разових квитків для проїзду в наземному громадському транспорті. Вони стають не тільки більш захищеними від підробок, але і більш новорічними», - сказано в повідомленні прес-служби підприємства.
Оновлені квитки громадського транспорту