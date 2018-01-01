У грудні в Києві на первинному ринку подорожчало житло економ-класу
- Сьогодні, 11:55
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У грудні було почато або відновлено продажі в 6 житлокомплексах, припинено - в 2 об'єктах
У грудні порівняно з листопадом ціни на житло економ-класу на первинному ринку нерухомості Києва збільшилися на 0,2%, або на 27 гривень до 17 390 гривень/кв. м. Про це йдеться в повідомленні порталу «Столична нерухомість».
Відповідно до повідомлення, у комфорт-класі середня ціна знизилася на 0,4% до 21 тис. 641 гривні/кв. м.
У бізнес-класі ціна зросла на 2,2% до 31 тис. 665 гривень/кв. м, а в преміум-класі - зросла на 1,0% до 49 114 гривень/кв. м.
У грудні було почато або відновлено продажі в 6 житлокомплексах, припинено - в 2 об'єктах.