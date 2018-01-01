У грудні в Києві на первинному ринку подорожчало житло економ-класу

У грудні було почато або відновлено продажі в 6 житлокомплексах, припинено - в 2 об'єктах

У грудні порівняно з листопадом ціни на житло економ-класу на первинному ринку нерухомості Києва збільшилися на 0,2%, або на 27 гривень до 17 390 гривень/кв. м. Про це йдеться в повідомленні порталу «Столична нерухомість». Відповідно до повідомлення, у комфорт-класі середня ціна знизилася на 0,4% до 21 тис. 641 гривні/кв. м. У



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У грудні було почато або відновлено продажі в 6 житлокомплексах, припинено - в 2 об'єктах

У грудні порівняно з листопадом ціни на житло економ-класу на первинному ринку нерухомості Києва збільшилися на 0,2%, або на 27 гривень до 17 390 гривень/кв. м. Про це йдеться в повідомленні порталу «Столична нерухомість».

Відповідно до повідомлення, у комфорт-класі середня ціна знизилася на 0,4% до 21 тис. 641 гривні/кв. м.

У бізнес-класі ціна зросла на 2,2% до 31 тис. 665 гривень/кв. м, а в преміум-класі - зросла на 1,0% до 49 114 гривень/кв. м.

У грудні було почато або відновлено продажі в 6 житлокомплексах, припинено - в 2 об'єктах.