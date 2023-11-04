У готелі в центрі Києва лунали постріли

Інцидент трапився на першому поверсі готелю, що на вулиці Еспланадній

Двоє чоловіків посварилися, і один із них дістав зброю

У Києві на Печерську уродженець Одещини у готелі вистрілив з травматичної зброї в іншого чоловіка, зловмисника затримано. Про це інформує поліція Києва

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Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що інцидент трапився на першому поверсі готелю, що на вулиці Еспланадній, між компанією осіб та невідомим.

«У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук даного авто», – зазначив він.

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Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини 1990 року народження.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у дворі біля столичної багатоповерхівки було знайдено гранату.

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Раніше повідомлялося, що киянин облаштував зарядну станцію для Tesla прямо у дворі багатоповерхівки.

Також перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, 29 травня обвинувачений за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Згодом він дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих. Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, троє – травмовані.