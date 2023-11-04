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У готелі в центрі Києва лунали постріли

Надія Карбунар
glavcom.ua
У готелі в центрі Києва лунали постріли
Інцидент трапився на першому поверсі готелю, що на вулиці Еспланадній
фото: Поліція Києва/Facebook

Двоє чоловіків посварилися, і один із них дістав зброю

У Києві на Печерську уродженець Одещини у готелі вистрілив з травматичної зброї в іншого чоловіка, зловмисника затримано. Про це інформує поліція Києва

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що інцидент трапився на першому поверсі готелю, що на вулиці Еспланадній, між компанією осіб та невідомим.

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«У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук даного авто», – зазначив він.

Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини 1990 року народження.

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Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у дворі біля столичної багатоповерхівки було знайдено гранату. 

Раніше повідомлялося, що киянин облаштував зарядну станцію для Tesla прямо у дворі багатоповерхівки.

Також перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, 29 травня обвинувачений за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Згодом він дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих. Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, троє – травмовані. 

Теги: поліція розшук порушник поранення пістолет

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