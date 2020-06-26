Вчені знайшли спосіб знищити коронавірус за кілька секунд



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Фахівці наголошують, всі досліджувані віруси гинуть за впливу дальнім ультрафіолетовим випромінюванням, але воно також небезпечне для людини

Дальнє ультрафіолетове випромінювання здатне повністю знищити патоген

У Національній лабораторії інфекційних захворювань Бостонського університету знайшли спосіб убити коронавірус за кілька секунд. Про це повідомляє Biospace.

Фахівці провели дослідження, під час якого стало відомо, що дальнє ультрафіолетове випромінювання здатне повністю знищити патоген.



Мікробіолог Ентоні Гріффітс з командою вчених провів експеримент, обробляючи забруднений коронавірусом матеріал різними дозами ультрафіолетового випромінювання.



Виявилося, що дозування в 5 мДж/см2 знищує 99% патогенів за шість секунд. Вплив на вірус протягом 25 секунд дозою випромінювання в 22 мДж/см2 повністю його знищує.



Вчені зазначили, що ультрафіолетова лампа потужністю 13 Ватт може очистити кімнату площею 15 квадратних метрів від коронавірусної інфекції.



Фахівці наголошують, всі досліджувані віруси гинуть за впливу дальнім ультрафіолетовим випромінюванням, але воно також небезпечне для людини.

До відома, у світі станом на ранок 26 червня зареєстровано 9 728 862 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer. Антилідерами залишаються США - 2 504 676, Бразилія - 1 233 147, і Росія - 620 794 випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.