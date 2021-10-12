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    Відключення електрики та енергетичний імпорт з Росії? Уряд випустив спеціальну заяву

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    Україна не планує купувати електроенергію в РФ і Білорусі - Відключення електрики та енергетичний імпорт з Росії? Уряд випустив спеціальну заяву

    Україна не планує купувати електроенергію в РФ і Білорусі

    фото з відкритих джерел

    Міністерство палива та енергетики напередодні старту опалювального сезону змушене гасити паніку

    Україна не розглядає питання комерційного імпорту електроенергії з Росії та Білорусі задля планового проходження опалювального сезону. Таку заяву сьогодні оприлюднило Міненерго.

    «Міненерго зверталось до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі», – йдеться у заяві.

    «Щодо стану накопичення вугілля, то збільшений майже удвічі в серпні графік накопичення передбачає можливість сталого проходження опалювального сезону у самих критичних умовах», – додали в міністерстві.

    Міненерго каже, що фінансову можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізовано. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля.

    «Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному», – резюмували у міністерстві.

    Тим часом подекуди місцева влада в Україні вже розмірковує над тим, як обігрівати школи та лікарні дровами. Попри обіцянки уряду, зокрема, відділ освіти Тростянецької міської ради отримав платіжку із зазначеними 47 грн за кубометр газу замість обіцяних 13 грн.

    Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

    Також нагадаємо, що «Гарантований покупець» продав електроенергію на вересень-жовтень дорожче з-поміж всіх держкомпаній.

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    Теги: Росія НКРЕКП вугілля Міненерго електроенергія опалення українці Україна
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    Відключення електрики та енергетичний імпорт з Росії? Уряд випустив спеціальну заяву