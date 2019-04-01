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    У Києві автівка збила пішохода, який перебігав дорогу

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    Opel після ДТП - У Києві автівка збила пішохода, який перебігав дорогу
    Opel після ДТП
    Фото: Еспресо

    За словами свідків, чоловік похилого віку вирішив перейти чотирисмугову проїзну частину з подвійною суцільною в забороненому для переходу місці

    У неділю ввечері на Харківському шосе у Києві автомобіль Opel збив пішохода, який порушив правила дорожнього руху.

    Про це повідомляє «Еспресо»

    За словами свідків, чоловік похилого віку вирішив перейти чотирисмугову проїзну частину з подвійною суцільною в забороненому для переходу місці. Проте не встиг перейти одну смугу, як потрапив під колеса Opel.

    Лікарі «швидкої», що прибули на місце пригоди, госпіталізували постраждалого пішохода 1951 року народження з різними травмами.

    ЗМІ зазначає, що від місця наїзду до безпечного регульованого переходу близько 100 м. Чому пішохід, нехтуючи власним життям, намагався перейти жваву магістраль, невідомо.

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