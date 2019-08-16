У Києві автомобіль поліції збив дівчину
Автомобіль правоохоронців наїхав на постраждалу в той час, коли вона переходила дорогу по пішохідному переходу
У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, на пішохідному переході автомобіль поліції охорони збив дівчину.
Про це повідомляє ресурс Dtp.kiev.ua.
Інцидент стався близько 17:00. Автомобіль правоохоронців наїхав на постраждалу в той час, коли вона переходила дорогу по пішохідному переходу.
«На який сигнал світлофора йшла дівчина поки невідомо. Очевидці кажуть, що вона отримала травми кінцівок», - йдеться в повідомленні.
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В #Киеве на Саксаганского ГСО сбила девушку, переходившую дорогу. На какой сигнал светофора Девушка шла-пока не известно. Очевидцы говорят, что пострадавшая получила травмы конечностей. Детали происшествия устанавливаем. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua
Деталі події встановлюються. На місце події прибула карета швидкої допомоги.