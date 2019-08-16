У Києві автомобіль поліції збив дівчину



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Автомобіль правоохоронців наїхав на постраждалу в той час, коли вона переходила дорогу по пішохідному переходу

У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, на пішохідному переході автомобіль поліції охорони збив дівчину.

Про це повідомляє ресурс Dtp.kiev.ua.

Інцидент стався близько 17:00. Автомобіль правоохоронців наїхав на постраждалу в той час, коли вона переходила дорогу по пішохідному переходу.

«На який сигнал світлофора йшла дівчина поки невідомо. Очевидці кажуть, що вона отримала травми кінцівок», - йдеться в повідомленні.

Деталі події встановлюються. На місце події прибула карета швидкої допомоги.